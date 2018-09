Stiri pe aceeasi tema

- In curand, Muzeul Județean de Istorie Buzau va gazdui și un centru de informare turistica, de unde vizitatorii iși vor putea culege informații complete despre destinațiile turistice din județ. Noul centru turistic constituie și un ghid util pentru cei care doresc sa viziteze expozițiile Muzeului Județean.…

- Sa lenevesti intr-un leagan agatat intre brazi impunatori, sa faci un picnic in curtea unui castel sau o plimbare cu bicicleta sunt doar cateva tentatii atunci cand esti la munte. Dar nici ofertele mai pretentioase, un pahar de vin rose printre lucrari de arta sau delicatese, pregatite pentru gurmanzi…

- O expoziție inedita este pregatita de Muzeul Județean ”Teohari Antonescu”, pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Expoziția va reuni peste 30 de exponate ale Muzeului, care vor fi prezentate tridimensional. Este rezultatul unui proiect inedit, finanțat de Ministerul Culturii și caștigat de muzeul din…

- Muzeul Județean de Istorie Buzau dorește sa reinvie traditia colaborarii cu toti cei a caror pasiune este colectionarea de diferite obiecte de importanta istorica. In acest sens, reprezentantii instituției iși propun sa organizeze periodic intalniri cu toți cei care dețin obiecte cu valoare istorica…

- Poarta de intrare in Romania și Uniunea Europeana este un adevarat focar de infecție. Mai exact, la Vama Albița Vaslui, mizeria de nedescris și balta de materii fecale fac aproape imposibila folosirea toaletei. Turiștii sunt absolut revoltați de faptul ca nimeni nu se ocupa de igienizarea locului. Poarta…

- Un punct termic abandonat, din zona Garii, va fi transformat in centru comunitar pentru familiile aflate in situații de risc. Alte centrale neutilizate ar putea deveni creșe sau gradinițe! Primaria Brașov are in plan amenajarea in fiecare cartier a unor centre comunitare destinate consilierii…

- Vineri, 22 iunie 2018, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare, str. Monetariei, nr.1-3, va avea loc o dubla lansare de carte. De la ora 11,00, va fi lansat volumul De la imperiu la regat. Romanii basarabeni și Marele Razboi (editori Gheorghe Negustor și Mircea-Cristian…