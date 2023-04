VIDEO. Pui de urs, pierdut în Soveja Pui de urs gasit de un localnic in propria gospodarie. Zilele trecute, un localnic din Rucareni, comuna Soveja, a gasit un pui de urs in propria gospodarie, informeaza Vrancea24. Puiul de urs, probabil doar de cateva saptamani, se ratacise de mama și era foarte speriat. Proprietarul l-a luat și l-a adapostit intr-o magazie, unde l-a […] The post VIDEO. Pui de urs, pierdut in Soveja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

