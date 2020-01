​​VIDEO Pui de urs filmați jucându-se cu roata unei mașini, în Harghita Trei pui de urs au fost filmați jucându-se cu roata unei mașini, în județul Harghita. Imaginile au fost postate pe Facebook și au strâns mii de aprecieri din partea utilizatorilor, scrie Mediafax.



În imagini se vede cum cei trei pui de urs se apropie de o mașina parcata, iar unul dintre ei se urca pe roata mașinii și o miroase.



Filmul a fost realizat în apropierea Observatorului de urși din județul Harghita și a fost postat pe Facebook, unde a strîns mii de aprecieri din partea utilizatorilor.



