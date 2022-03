(Video) Psihoză la benzinăriile din Craiova, Slatina şi Târgu Jiu Pretul carburantilor in Romania a depasit in aceste zile pragul de 8 lei pe litru in unele benzinarii și atinge astfel un nou record. Speriati de razboi si de noi cresteri ale preturilor, romanii fac deja cozi la benzinarii. Astfel de situatii s-au inregistrat miercuri dupa-amiaza si in Craiova, Slatina si Targu Jiu. Depasirea pragului de 8 lei pe litru reprezinta un record pentru piata din Romania si vine in contextul cererii mari de carburanti si al preturilor ridicate la toate marfurile pe plan mondial. Barilul de petrol pe piata europeana a depasit luni, 130 de lei si se tranzactiona, marti,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

