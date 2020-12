Video: PSG surclasează campioana Turciei fără brigada de arbitri din România CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Reamintim ca din inregistrarea audio care circula in mediul online dupa meci este auzita o voce care spune: ”Ala negru de acolo! Nu se poate așa ceva! Ala negru”, iar acest moment a fost auzit de catre antrenorul secund Pierre Webo si de catre rezerva Demba Ba. ”De ce ai zis negru? De ce?! Te-am auzit spunand asta!” a reacționat nervos Demba Ba. Sebastian Coltescu a ieșit urat din scena ca arbitru international. Romanul de 43 de ani era la ultimul meci din cariera externa pentru ca din 2021 nu mai facea parte dintre arbitrii romani de pe lista FIFA. Meciul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

