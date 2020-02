VIDEO PSG a făcut instrucție cu Montpellier (scor 5-0) PSG a facut spectacol pe Parc des Princes, împotriva celor de la Montpellier, în etapa a 22-a din Ligue 1. Echipa lui Thomas Tuchel s-a impus cu 5-0 și își continua marșul triumfal spre titlu.

Golurile victoriei au fost marcate de Sarabia 8', Di Maria 41', Congre 44' (autogol), Mbappe 57', și Kurzawa 65.

Misiunea parizienilor a fost ușurata și de eliminarea lui Bertaud, în minutul 17. Oaspeții au încheiat meciul în noua jucatori, dupa ce Chotard a primit al doilea galben în minutul 88.



Vezi aici golurile partidei PSG vs Montpellier.

Înaintea…



