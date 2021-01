Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica AstraZeneca va cumpara producatorul american de medicamente Alexion Pharmaceuticals, pentru 39 miliarde de dolari, printr-o tranzactie mixta, numerar si actiuni, in scopul de a-si consolida pozitia in domeniul imunologiei si bolilor rare, transmite Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, punerea in dezbatere publica a Programului Național de Relansare și Redresare (PNRR) care detaliaza modul in care vor fi investite cele 30,4 miliarde de euro pe care țara noastra urmeaza sa le primeasca in cadrul programului NextGeneration EU.„In urma unor…

- A sasea mare economie a lumii se va contracta cu 11,3% in 2020, cel mai mult de la ”Marele Inghet” din 1709. In 2021, economia va recupera mai putin de jumatate din aceasta pierdere, a afirmat Sunak la prezentarea planului de cheltuieli pentru anul urmator. ”Urgenta de sanatate nu s-a incheiat. Iar…

- Cererea de vaccin gripal a crescut foarte mult in acest an fata de cel trecut, ceea ce a condus la o majorare cu aproximativ 50% a numarului de doze comercializate atat prin Programul National de Sanatate, cat si pe piata libera, arata o analiza a Consiliului Concurentei.

- Experții in sanatate au diverse opinii in legatura cu vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Aceștia spun ca populația nu este informata suficient, astfel incat exista o reținere fața de vaccinul anti-Covid. In același timp, specialiștii vorbesc despre eficiența acestuia și propun variante prin care…

- Reprezentantul Romaniei in Comitetul de Conducere al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a anunțat joi, 19 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presa susținuta la Targu Mureș, ca Partidul Social Democrat (PSD) propune un Pact pentru Sanatate tuturor formațiunilor…

- Ministrul Fondurilor Europene,Marcel Bolos, a semnat astazi, in prezenta doamnei viceprim-ministru Raluca Turcan, a domnului Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, si a doamnei conf. dr. Anca Colita, manager al Institutul Clinic Fundeni, contractul finantat prin intermediul Programului…

- Accesarea de fonduri europene, programe noi in agricultura, inclusiv o schema de tip IMM Invest, sunt doar cateva dintre direcțiile ce ar putea genera revigorarea economica, susține premierul Ludovic Orban. Intr-o postare facuta duminica pe Facebook, premierul a anunțat o serie de masuri ce ar urma…