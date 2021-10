VIDEO | PSD, în contradicție totală cu PNL: Propune salariu minim brut de 3000 de lei în agricultură și alimentație Angajații din sectorul agricol, sectorul piscicol și industria alimentara ar putea avea salariu minim brut de 3.000 de lei, potrivit unui proiect al PSD. In plus, ei ar beneficia și de o serie de facilitați fiscale, pe modelul celor din construcții, pe care PNL ar vrea sa le elimine. „In urma dezbaterilor pe care le-am inițiat acum doua luni, am convenit sa depunem un proiect de lege care sa garanteze salariul minim brut in plata pentru sectorul agricol, sectorul piscicol și industria alimentara la nivelul de 3.000 de lei, concomitent cu acordarea facilitaților fiscale, așa cum e cazul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

