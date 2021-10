Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Alexandru Muraru a anuntat, sambata, ca a facut plangere la procurorul general pentru instigare la violenta si a depus o sesizare la CNCD impotriva reprezentantilor AUR, pe motiv ca acest partid promoveaza caricaturi ale premierului Florin Citu prin asocierea acestuia cu Adolf Hitler.

- Premierul Romaniei și presedintele PNL, Florin Citu, a spus joi seara la TVR ca isi doreste ca predecesorul sau Ludovic Orban sa prezideze sedinta de marti a Parlamentului in care se va vota motiunea de cenzura la adresa guvernului liberal: „Este important pentru toti liberalii din Romania sa-l vada…

- Ludovic Orban a declarat ca ”insuși președintele Iohannis” a formulat o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea pentru ca fostul lider PSD a alocat bani publici din PNDL1 in campania prezidențiala din 2014.

- Biroul Politic National al PNL a votat joi, 2 septembrie, in unanimintate sustinerea lui Florin Citu in functia de premier, au declarat surse politice pentru agenția News.ro. De asemenea, potrivit unei decizii luate in BPN, Guvernul va adopta vineri, intr-o ședința de executiv, Ordonanța de urgența…

- Comunitatea Declic anunța ca va depune un denunț pe numele premierului Florin Cițu și pe cel al consilierei de stat Mioara Costin, pentru infracțiunile de instigare la abuz in serviciu și abuz in serviciu. ”Reprezentanții Declic, alaturi de avocați, vor depune vineri, 30 iulie, la ora 11.30,…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL", potrivit Agerpres.…