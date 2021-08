Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a raportat 25 de arestari in weekend, dupa ce sambata a fost nevoita sa disperseze un protest anti-vaccinare in centrul Atenei, informeaza DPA. Cateva mii de persoane s-au adunat mai intai in Piata Syntagma din capitala Greciei, protestand impotriva noilor legi grecesti care…

- 25 de persoane au fost arestate de poliție în urma protestului antivaccinare care a degenerat în violențe de strada, sâmbata, în Atena, relateaza Ekathimerini. Potrivit poliției, în jur de 4.500 de oameni au marșaluit sâmbata seara împotriva deciziei…

- Politistii au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa multimea, la un protest fata de vaccinarea împotriva coronavirusului, miercuri, la Atena, relateaza Reuters.Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat miercuri în Grecia, inclusiv 2.000 în Salonic,…

- Protestele au avut loc in ziua votului din Parlament. Manifestanții au scandat ”libertate” și ”nu vaccinarii obligatorii”.La Atena, politia a folosit tunuri de apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de circa 120 de persoane cu cagule care aruncau cu proiectile.Saptamana trecuta, premierul…

- Aproximativ 3.000 de manifestanți s-au adunat miercuri în Grecia, inclusiv 2.000 în Salonic, al doilea oraș al țarii, pentru a protesta împotriva vaccinarii obligatorii a îngrijitorilor și a personalului caminelor de îngrijire medicala, a spus poliția, potrivit AFP.În…

- Aproximativ 4.000 de persoane, potrivit politiei, au protestat miercuri seara în centrul Atenei fața de masurile guvernamentale anuntate luni pentru a combate raspândirea variantei Delta a coronavirusului, printre acestea figurând obligativitatea vaccinarii pentru anumite categorii…

- Grecia inregistreaza din nou o creștere a cazurilor de Covid, dupa ce autoritațile au eliminat majoritatea restricțiilor sanitare, informeaza Digi24 , care citeaza Reuters. Luni, fusesera raportate circa 800 de cazuri, iar marți aproape 1.800, potrivit sursei citate. Anterior, se inregistrasera cateva…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Grecia 1.797 de noi infectari, mai mult decat dublu fața de raportarea anterioara - de 801 cazuri.Pentru a deschide turismul, principala resursa economica, Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative și a eliminat…