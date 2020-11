VIDEO Proteste spontane ale comercianților din Piața Crângași din București, dar și la Timișoara, Piatra Neamț, Pitești, Suceava Comercianții din Piața Crangași din București au protestat, luni dimineața, din cauza ca piața va fi inchisa, urmare a deciziilor luate de Guvern pentru a limita raspandirea epidemiei de Covid. Proteste spontane au avut loc și in Timișoara, la Piatra Neamț și Pitești. Imagini pot fi vazute in material și in GALERIA FOTO (Inquam Photos) Langa Piața Crangași au venit luni dimineața in jur de o suta de comercianți nemulțumiți de inchiderea pieței. La fața locului au venit și polițiști, pentru ca oamenii erau foarte nervoși. Unii dintre aceștia au spus ca nu au ce sa faca cu marfa stransa și ca nu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

