VIDEO Proteste masive în Germania, împotriva corona-restricţiilor: Ciocniri cu trupele speciale ale poliției Sute de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva masurilor de combatere a coronavirusului, in orasul german Dusseldorf (landul Renania de Nord) duminica, si au fost intampinati de sute de contramanifestanti, relateaza DPA. Sustinatorii miscarii Querdenken (gandire laterala) au inregistrat 1.000 de persoane pentru a demonstra impotriva a ceea ce ei spun ca este o "minciuna a mastii", scrie agerpres.ro. Citește și: Diferențe uriașe! Cu cat este mai mare salariul unui parlamentar decat al unui roman de rand Sute de contramanifestanti au marsaluit in diferite parti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

