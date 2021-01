Stiri pe aceeasi tema

- „Make America normal again! (...) Ma uit consternata la știri și nu recunosc orașul in care am invațat, am muncit, am locuit. Haos și violențe, manipulare, radicalizare; dialogul a fost inlocuit de țipete. Și toate acestea pentru ca fostul președinte Donald Trump refuza sa accepte infrangerea. Mandatul…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Candidatul democrat Jon Ossoff a revendicat miercuri victoria in alegerile senatoriale americane cruciale din statul Georgia in fata senatorului republican la final de mandat David Perdue, care nu si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP. "Georgia, multumesc pentru increderea pe care mi-ai acordat-o",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca este normal ca noua coalitie de guvernare sa detina ambele functii de conducere ale Parlamentului - presedintia Camerei Deputatilor si a Senatului, mentionand ca nu exista 'riscul' ca acestea sa revina PSD. "Cu siguranta (sefia…

- Dupa lunile de acalmie de dinaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, autoritațile federale americane investigheaza acum activ relațiile de afaceri ale lui Hunter Biden, a relatat o persoana cu cunoștințe despre ancheta, potrivit CNN. Tatal sau, președintele ales Joe Biden, nu este…

- Surse militare din Pentagon au declarat pentru CNN ca Donald Trump se comporta în prezent „ca un dictator”, se arata într-o analiza CNN în care administrația lui Trump este asemanata, în aceste zile, cu un veritabil „regim aflat în pragul colapsului”…

