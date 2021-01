Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat miercuri protestele violente de la Washington drept "scene socante" si a declarat ca rezultatul alegerilor prezidentiale americane "democratice" trebuie respectat, transmite Reuters. "Scene socante la Washington D.C. Rezultatul acestor alegeri democratice trebuie respectat", a scris pe Twitter secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice. Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021 O reactie a venit si din partea ministrului…