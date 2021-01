Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca ”multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters, conform…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…