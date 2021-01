Fostul presedinte Traian Basescu a lansat miercuri seara o serie de critici la adresa presedintelui SUA, Donald Trump, in contextul protestelor de la Washington, catalogandu-l drept ''un om politic marunt, bolnav de egoism si putere si care se pune pe el deasupra intereselor tarii lui''. ''Trump! 'We're making America great again'. Dupa ce a izolat tara in timpul mandatului, fiind incapabil sa inteleaga ca o tara izolata nu poate fi liderul lumii, este acum, la sfarsit de mandat, pe cale sa-si faca tara praf si pulbere. Un mare om de afaceri si, in acelasi…