Stiri pe aceeasi tema

- La Viena s-au ridicat și protesteaza impotriva vaccinarii obligatorii zeci de mii de persoane nemulțumite de deciziile recente ale guvernului austriac ce vizeaza pandemia Covid-19. Mii de persoane – circa 20.000, potrivit politiei – au protestat sambata la Viena la adresa restrictiilor impuse pentru…

- SUA au afirmat miercuri, in ajunul reluarii negocierilor pentru salvarea acordului privind programul nuclear al Iranului, ca vor stabili rapid daca Iranul este in sfarsit gata sa discute „cu buna-credinta”, avertizand in acelasi timp ca fereastra devine „foarte, foarte ingusta”, noteaza AFP. Uniunea…

- Și in acest weekend, la Viena, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva lockdown-ului și a vaccinarii obligatorii. Peste 40.000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile. Recent, guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat…

- Peste 40.000 de persoane, conform estimarii politiei, au participat sambata la Viena la un mars impotriva lockdown-ului si vaccinarii anti-COVID-19 obligatorii In urma inmultirii rapide a infectarilor cu coronavirus, Austria a devenit luna trecuta prima tara vest-europeana care a reintrat in lockdown…

- Trupul unui tanar sirian a fost gasit intr-o padure din Polonia, langa frontiera cu Belarus, a anunțat, sambata, poliția poloneza, citata de Reuters. Anunțul autoritaților de la Varșovia vine in contextul in care in ultimele zile peste o mie de migranți din Orientul Mijlociu și Africa s-au adunat la…

- In cafenele, restaurante si saloanele de coafura din Austria se interzice accesul celor nevaccinați impotriva COVID-19, in timp ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an. Aproximativ 64% din populatia Austriei este complet vaccinata impotriva COVID-19, in conformitate cu media Uniunii…

- Poliția germana a anunțat ca cerceteaza mai multe cazuri ale „sindromului Havana” care a a afectat in jur de 200 de diplomati americani si membri ai familiilor lor in intreaga lume. Ca raspuns la o informatie publicata de Der Spiegel, politia berlineza a declarat ca incepand din august investigheaza…

- Aproape 1.000 de oameni au ieșit in strada in Berna, la o manifestație impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Protestul nu a fost unul autorizat.In timpul marșului, au avut loc și altercații. Mai mulți protestatari au aprins dispozitive pirotehnice și au fost violenți cu forțele de ordine.Poliția…