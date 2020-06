Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a devenit, mari seara, teatrul unor violențe de strada! Totul a izbucnit, dupa ce politia franceza a interzis o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei…

- Ciocniri intre manifestanti si politisti zguduie mai multe orase americane - in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintele american Donald…

- Pe parcursul protestelor ample din ultimele zile din Statele Unite a fost documentate numeroase momente în care forțele de ordine din orașe diferite au atacat sau agresat echipa de jurnaliști, susține platforma de investigații și fact-checking Bellingcat.com. „Incidentele demonstreaza ca…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Protestele violente continua pe tot teritoriul SUA dupa uciderea lui George Floyd intr-un act de brutalitate al poliției. In Louisville, in statul Kentucky, forțele de ordine au recurs din nou la forța disproporționata - un polițist a inceput sa traga cu gaze lacrimogene direct intr-o echipa de jurnaliști…

- Peste 600 de italieni s-au adunat miercuri, 27 mai, la sediul Regiunii Lombardia din Milano pentru a cere ”o viata decenta”, a scris Corriere della Sera, preluat de stiridiaspora.ro. La protest au participat diferite asociatii si oameni de rand. Oamenii au iesit in strada din cauza masurilor de securitate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți la Palatul Cotroceni, in legatura cu filmarile aparute in spațiul public in care mai mulți polițiști lovesc cetațenii, ca sunt cazuri izolate și ca forțele de ordine și-au facut treaba.„Fortele de ordine au fost prezente si au actionat foarte eficient.…

- Ieri, 660 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari au acționat integrat pe raza județului Cluj, pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada starii de urgența. Au fost efectuate acțiuni in trafic, controale la locațiile de carantinare/izolare, verificari in scopul respectarii…