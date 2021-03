Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a discutat cu omologul sau chinez, Xi Jinping, cu privire la achizitionarea de catre Varsovia a vaccinului chinezesc impotriva COVID-19, a declarat luni un consilier al acestuia pentru agentia de presa poloneza PAP, in timp ce autoritatile cauta modalitati de a…

- Poliția din Japonia a arestat o femeie dupa ce corpul mamei ei decedate a fost descoperit intr-un congelator din apartamentul ei, scrie site-ul BBC. Yumi Yoshino, in varsta de 48 de ani, a spus ca și-a gasit mama moarta și ca a ascuns cadavrul acum 10 ani pentru ca „nu voia sa se mute” din casa din…

- Paisprezece persoane au fost retinute in urma demonstratiei din cursul noptii de joi spre vineri, din fata Tribunalului Constitutional, impotriva inaspririi legii privind avortul, relateaza DPA. Cinci persoane sunt inca in arestul politiei, printre care si Klementyna Suchanow, una dintre…

- Sute de persoane au protestat joi la Varsovia ca urmare a intrarii in vigoare a unei decizii controversate care interzice practic avortul in Polonia, in pofida restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. Manifestatii de protest au avut loc si in alte orase pentru…

- Protestele anti-guvernamentale au revenit in forța aseara in Polonia la scurt timp dupa intrarea in vigoare a legii care interzice aproape total avorturile. Mii de oameni au demonstrat la Varșovia și in alte orașe ale țarii.

