Stiri pe aceeasi tema

- Peste 160 de persoane au fost ranite, sambata, la Beirut, in violente intre manifestanti si fortele de ordine, cele mai grave de la inceputul in urma cu trei luni a miscarii de contestare a clasei politice acuzate de coruptie si inertie, relateaza AFP.

- Noi proteste violente au avut loc miercuri seara în capitala Libanului, Beirut, iar zeci de persoane au fost ranite dupa ce forțele libaneze de securitate au folosit forța pentru a dispersa manifestanții, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citat de Mediafax. Libanul este afectat…

- Un protestatar s-a incendiat in orasul Beirut, in contextul unei serii de sinucideri inregistrate in ultimele zile, in semn de protest fata de situatia sociala precara din Liban, iar premierul Saad Hariri a cerut asistenta financiara din partea tarilor arabe si occidentale, scrie Mediafax."Un…

- Podul Londrei, London Bridge, a fost evacuat de urgența, cu puțin timp in urma, dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in zona. Potrivit BBC, polițiștii reținut deja un suspect. Mai multe persoane au fost ranite, scrie realitatea.net.

- Trei persoane au fost ranite și o mașina s-a rasturnat in urma unui accident produs intr-o intersecție din orașul Galați. La fața locului intervin mai multe echipaje de la Poliție, Pompieri și SMURD, transmite Mediafax.Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs din cauza neacordarii…

- Confruntari intre protestatari si trupe ale armatei au avut loc miercuri seara in partea de nord a Libanului, la o zi dupa ce premierul Saad Hariri a inaintat presedintelui demisia guvernului sau ca raspuns la una din cererile formulate in timpul manifestatiilor anti-guvernamentale, informeaza dpa…

- Șoferul din Constanța care a avariat mai multe autoturisme, dar ar fi ranit și trei persoane s-a prezentat la poliție, susține Antena 3. Barbatul are 29 de ani și este din Calarași. Conform sursei citate, barbatul nu a stat decat cateva minute la poliție unde a anunțat cine este și ca se…

- O sursa din Ministerul de Interne irakian a declarat acestei agentii ca la ora actuala in capitala Bagdad mai sunt proteste doar in Piata Tahrir din centrul orasului, iar in restul capitalei activitatea se desfasoara normal.Dar de fiecare data cand manifestantii incearca sa traverseze podul…