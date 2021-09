O demonstratie impotriva masurilor anti-coronavirus a dus la revolte in weekend la Milano, potrivit relatarilor din presa italiana de duminica. Protestatarii au iesit in strada sambata impotriva vaccinarilor si a noului „pasaport verde”, necesar pentru a avea acces in diverse localuri. In cele din urma, ei au intrat in conflict cu politistii si carabinierii. Potrivit presei, unii manifestanti au fost usor raniti. Politistii au folosit bastoane pentru a tine participantii departe de Piazza Duomo pana la incheierea unui miting electoral al partidului Fratelli d’Italia, condus de Giorgia Meloni.…