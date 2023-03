(VIDEO) Proteste în Franța. Pompierii s-au solidarizat cu protestatarii UPDATE Pompierii francezi s-au solidarizat cu protestatarii care au ieșit joi seara in strada nemulțumiți de planul președintelui Macron de crestere a varstei de pensionare. Trimiși probabil de superiori in strada pentru a stinge incendiile provocate de francezii nemulțumiți, pompierii i-au surprins pe cei prezenți. Gestul lor a fost primit cu aplauze și urale. https://www.youtube.com/shorts/PeuzcKFTSNU Joi a fost o noua zi de manifestații violente in toata Franța. Protestatarii au ieșit in numar mare. Potrivit sindicatelor, 3 milioane și jumatate de persoane au protestat joi in Franța, iar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

