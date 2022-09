Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua comisariate militare din Federația Rusa au fost atacate cu cocktailuri Molotov in noaptea de joi spre vineri, informeaza publicația Nexta. Pana in prezent, cel puțin patru centre de recrutare din Rusia au fost ținta unor astfel de atacuri, dupa ce Vladimir Putin a decretat mobilizarea parțiala…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi „sa „protesteze” impotriva mobilizarii pe frontul ucrainean anuntata de Kremlin sau „sa se predea” fortelor Kievului, noteaza AFP. „In acest razboi in sase luni, au fost ucisi 55.000 de soldati rusi (…) Vreti mai multi? Nu? Deci protestati!…

- Peste 1.300 de ruși care au ieșit sa protesteze fața de ordinul de mobilizare parțiala au fost reținuți in mai multe orașe din Rusia. Aproximativ 1.000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Mulți dintre ei au fost batuți inainte sa fie bagați in dubele poliției. Grupul independent de monitorizare…

- Mai multe demonstrații au izbucnit in mai multe orașe importante din Rusia. O mulțime adunata in aceasta seara pe Arbat, principala strada pietonala a Moscovei, striga „Trimite-l pe Putin in tranșee!”. Peste 200 de persoane au fost arestate la demonstrații in toata Rusia impotriva anunțului președintelui…

- Protestele in mai multe orașe din Federația Rusa, ca raspuns la anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala a rezerviștilor.Forțele de ordine au fost trimise deja de Putin sa aresteze protestatarii.

- Procuratura din Moscova a avertizat, miercuri, ca persoanele care participa la mitinguri ”ilegale” vor fi pedepsite conform legislației ruse in vigoare, informeaza agenția rusa de presa TASS. Avertismentul vine in contextul in care mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste in Federația Rusa fața…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca tara sa poate juca un rol de facilitator in ceea ce priveste Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, potrivit biroului sau, citat de „The Guardian”. Cei doi au discutat telefonic despre evolutiile privind exporturile…

- Procurorii DIICOT au reținut patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc, dupa ce au amenajat o cultura de canabis, pe 60.000 de metri patrați, intr-o zona muntoasa din județul Bihor. Potrivit DIICOT, in cursul lunii iunie a acestui an, cei patru inculpați au achiziționat un teren in…