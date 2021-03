Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni au ieșit, in marile orașe din Romania, pentru a doua seara consecutiv și protesteaza impotriva noilor restricții introduse de guvern, cu scopul limitarii raspandirii COVID-19. Aceștia scandeaza „Jos Guvernul!”, „Libertate!”, “Jos masca!” sau „Fara botnita”, flutura steaguri tricolore…

- Noile proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritați au scos in strada mii de romani care s-au decis sa se lupte pentru libertatea lor. Astfel, cele mai mari orașe din țara au gazduit protestele izbucnite spontan, in timp ce oamenii legii au incercat sa țina pasul cu manifestanții. Printre cei…

- 150 persoane au protestat aseara la Pitești impotriva restricțiilor impuse de Guvern. Manifestanții s-au strans in zona Jupiter City, de unde s-au deplasat cu mașinile catre centrul Piteștiului. Forțele de ordine au acționat pentru prevenirea oricarui incident, transmite Poliția Argeș. Polițiștii au…

- Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de noile restricții impuse de autoritați. Și bistrițenii au ieșit in strada, insa in numar mult mai mic. Aceștia s-au adunat in piațeta din fața Instituției Prefectului. Noile restricții anunțate de autoritați la inceput de weekend au determinat…

- La ora la care scriem acest material, in Constanța deja se marșluiește pe strazi spre Cazino. Marșul face parte dintr-un protest amplu impotriva restricțiilor impuse de autorița, in contextul actual al Pandemiei. Proteste similare au loc și in Alba Iulia, pe același fond al nemulțumirii populației in…

- Sambata dupa-amiaza au avut loc proteste in Piata Victoriei si Piata Universitatii, din București. Manifestanții și-au exprimat nemultumirea fata de masurile de restrictie impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. La protestul din Piata Victoriei a participat si senatoarea Diana Sosoaca,…

- Proteste ample in Bucuresti si in alte orase din tara. Mii de oameni au iesit in strada si au militat impotriva restrictiilor impuse de autoritati in ziua cu cele mai multe cazuri in secțiile de la ATI. Și baimarenii s-au alaturat protestului, astfel ca aproximativ 20 de oamenii au fost prezenți in…

- Protestul programat pentru astazi la ora 15 a inceput deja. Mii de oameni sunt așteptați in strada in marile orașe ale Romaniei, la protestul care este organizat in capitalele țarilor UE și nu numai. Manifestanții care și-au anunțat participarea cer revenirea la viața de dinainte de pandemie.…