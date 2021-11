VIDEO. Proteste de amploare la Viena față de restricțiile impuse de guvern Mii de manifestanti s-au adunat, sambata, la Viena, pentru a protesta protesta fata de restrictii si de vaccinarea obligatorie, anuntate vineri de guvern ca masuri de combatere a pandemiei de Covid-19. Manifestatia a fost organizata la chemarea partidului de extrema dreapta FPO, chiar daca liderul sau Herbert Kickl, care a fost testat pozitiv cu coronavirus, […] The post VIDEO. Proteste de amploare la Viena fața de restricțiile impuse de guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

