Stiri pe aceeasi tema

- Peste 43.300 de membri ai Garzii Nationale au fost mobilizati sambata in Statele Unite pentru a raspunde protestelor anuntate, iar mai multe mii de oameni s-au adunat deja in Washington D.C., New York si Philadelphia.

- La o saptamana de la moartea George Floyd, afro-americanul de 46 de ani asfixiat de politist alb, in Minneapolis, New York, Los Angeles si zeci de alte orase din Statele Unite au fost extinse interdictiile de circulatie in timpul noptii, fiind consolidate masurile de securitate, noteaza agentia AFP,…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Trump și-a facut publica decizia pe Twitter, dupa ce a declarat ca in curand va veni momentul ”redeschiderii” economiei in Statele Unite ale Americii. Președintele creeaza un nou grup de lucru pentru aceasta redeschidere. Citește și. Donald Trump, in doliu! Cel mai bun prieten al presedintelui…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…