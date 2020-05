VIDEO Proteste Black Lives Matter în Londra, Berlin, Toronto și Copenhaga după moartea lui George Floyd Moartea lui George Floyd a declanșat un val de proteste la nivel mondial, demonstrații de solidaritate cu mișcarea Black Lives Matter având loc în Londra, Berlin, Toronto și Copenhaga, relateaza Variety.



În Londra, sute de protestatari s-au adunat în Piața Trafalgar duminica dupa-masa pentru a &"îngenunchea pentru Floyd&". Cei care nu au putut participa au fost încurajați sa o faca în zona lor în semn de solidaritate.



Unii au afișat pancarte pe care scria &"Rasismul nu își are locul&" și &"Nu pot sa respir&"

Sursa articol: hotnews.ro

