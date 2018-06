Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca 22.000 de persoane vor reprezenta formatiunea politica la mitingul de sambata seara din Piata Victoriei. "Noi am facut un calcul al participarii pe care au anuntat-o organizatiile noastre si, in momentul de fata, sunt estimate sa vina in Bucuresti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada, potrivit News.ro. "Este vremea…

- BUCUREȘTI, 21 mai — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Weekendul a fost marcat de doua gafe monumentale ale ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu: una care afecteaza Coaliția — și a fost nevoie de intervenția președintelui ALDE, Calin Tariceanu, pentru a lamuri situația —…

- Proteste in țara. Manifestanții au cerut demisia guvernului Protest în Timișoara. Foto: Agerpres. La Cluj 200 de oameni au iesit în strada pentru a cere demisia premierului Viorica Dancila, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, lider al Senatului Romaniei, a lansat un atac la adresa fostului prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea si la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, cel care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa preda…

- "Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- In apropiere de București, la Targoviște, acolo unde se inalța falnic și acum, dupa sute de ani Turnul Chindiei, un parinte iși plange suferința. Tanți, așa cum o cunosc apropiații, mama tanarului impușcat la scaldat de ”calaul de pe balta” Alexandru Radulescu a povestit an exclusivitate pentru Libertatea…