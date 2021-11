VIDEO Protest violent la Bruxelles faţă de măsurile anti-Covid Zeci de mii de oameni au participat duminica, la Bruxelles, la un mars impotriva restrictiilor impuse in contextul pandemiei. A fost nevoie de intervenția in forța a poliției, dupa ce manifestația a degenerat in violențe, relateaza “The Guardian”. Potrivit poliției belgiene, citata de presa internaționala, marsul a inceput pasnic, insa fortele de ordine au folosit […] The post VIDEO Protest violent la Bruxelles fata de masurile anti-Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

