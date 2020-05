VIDEO Protest URIAȘ în fața fabricii Renault: Muncitorii, nemulțumiți că vor fi mii de CONCEDIERI Cateva sute de persoane au manifestat sambata dimineata in fata uzinei Renault de la Maubeuge, nordul Frantei, fata de intentia constructorului auto de a elimina 15.000 de locuri de munca la nivel mondial, dintre care 4.600 numai in Franta, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Protestarii s-au strans in fata uzinei in jurul orei 10.00, la chemarea sindicatelor, dupa care au plecat in mars pana in centrul orasului Maubeuge, pe o distanta de aproximativ sase kilometri. Citește și: Va fi obligatoriu in Romania! Se vor da bani . Activitatea la aceasta uzina, unde lucreaza aproximativ… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

