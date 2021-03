Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de protestatari din Bacau care au marșaluit prin oraș scandand lozinci impotriva restricțiilor impuse de autoritați au luat la ținta și unul dintre spitalele din oraș. E vorba despre Spitalul Municipal ”Sfanta Maria”, in fața carui s-au oprit și au strigat ”Hoții!” și ”Asasinii!”, dupa cum…

- Una dintre metodele de inșelaciune prin rețelele de socializare este cea prin care infractorii se prezinta ca fiind militari in armata SUA și invoca variate situații de urgența in care au nevoie de sume consistente de bani. Și nu puțini sunt aceia care le cad in plasa, multe dintre victime fiind femei.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD nu are nicio legatura ci greva ilegala de la metrou, cu toate ca Ion Radoi este membru PSD, fost parlamentar PSD. De altfel, Radoi a si trasnmis vineri mesaje din arsenalul de propaganda al PSD. „Pentru a acoperi haosul provocat de noile restrictii anuntate…

- PSD amintește și despre noile restricții anti-Covid anunțate de autoritați, despre care spune ca sunt ”aberante.””Daca PSD ar fi fost la guvernare, cu siguranta Romania nu se afla in haosul actual. De cand au venit la guvernare, tot ceea ce fac in afara de a produce haos este sa gaseasca tapi ispasitori.…

- PSD a postat vineri pe Facebook o inregistrare video cu președintele Klaus Iohannis pe partie ca raspuns la afirmația premierului Florin Cițu din seara trecuta, care a susținut ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut pentru ca oamenii au fost la schi. Cetațeni romani, vaccinați…

- Marian Zlotea s-a predat, marți, autoritaților italiene și se afla in custodia carabinierilor. Fostul europarlamentar și ex-șeful Autoritații Naționale Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor fugise din Romania, dupa ce Curtea de Apel București l-a condamnat la 8 ani și jumatate de inchisoare…

- Curtea de Apel București a anulat pe 5 februarie hotararea prin care istoricul Vladimir Tismaneanu fusese amendat de CNCD cu 5.000 de lei dupa ce postase pe Facebook un meme considerat ca avand conotații rasiste . In motivarea sentinței apar argumentele folosite de apararea lui Tismaneanu: acesta spune…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 21.32.53, ora Romaniei. Seismuls-a produs la adancimea de 123 de kilometri.…