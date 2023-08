VIDEO | Protest spontan în finanțele vasluiene (FOTO) ULTIMA ORA… Inca de la primele ore ale dimineții, angajații ANAF Vaslui au decis sa intrerupa lucrul, ca raspuns la anunțatele masuri de austeritate propuse de ministrul de Finanțe. In plus, protestele vin ca urmare a taierilor salariale anunțate de guvernanți. In cazul in care proiectul de ordonanța va fi adoptat, veniturile angajaților vor scadea […] Articolul VIDEO | Protest spontan in finanțele vasluiene (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Inca de la primele ore ale dimineții, angajații ANAF Vaslui au decis sa intrerupa lucrul, ca raspuns la anunțatele masuri de austeritate propuse de ministrul de Finanțe. In plus, protestele vin ca urmare a taierilor salariale anunțate de guvernanți. In cazul in care proiectul de ordonanța…

- VARIANTE… Nou-promovata CSM Vaslui cauta portari dupa desparțirea de Bogdan Cernat și Cosmin Ripa. Cu doua saptamani inainte de startul Ligii 3, puștiul Florin Petrariu (19 ani) a ramas singurul portar din lotul echipei vasluiene. Echipa antrenata de cuplul Gabriel Craciun – Adi Racovița are doua variante…

- UPDATE: Ceea ce preconizau polițiștii care au participat la cautarea lui Vasilica Florea, barbatul de 45 de ani din comuna Delești, s-a adeverita. Acesta a fost descoperit, in urma cu pușin timp, decedat, intr-o padure situata la marginea localitații. Cunoscut cu probleme psihice, mai ales de cei care-l…

- O șoferița de 16 ani, care conducea o masinuta, a ajuns in curtea unei locuinte din Neamt. Ea s-a tamponat cu un autoturism care circula din sens opus pe Drumul National 15. Accidentul in care adolescenta, pe langa spaima pe care a trait-o, a suferit leziuni, s-a petrecut pe data de 27 iulie 2023, in…

- MEDALIAȚI… Atleții cluburilor vasluiene au obținut o salba de medalii la Campionatul Național de atletism – Under 16, desfașurat zilele trecute la București. Sportivii noștri s-au intors acasa cu 8 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint și una de bronz. Performanțe remarcabile realizate de atleții…

- EDUCATIE… Peste 4600 de copii cu varste intre 3-6 ani si 785 parinti din 60 de comunitati defavorizate din judetul Vaslui sunt beneficiari ai programului „Start in educatie„ – cel mai amplu proiect de educatie timpurie din Romania. In timpul actiunilor desfasurate, atat copiii cat si parintii lor s-au…

- PROGRAM… Din 16/17 iunie 2023, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului de transport estival „Trenurile Soarelui„. Turistii vor avea la dispozitie 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Negre si cu Delta…

- CALIFICARE… Performanța notabila pentru juniorii Under 17 de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui. Echipa pregatita de Mihai Tataru a trecut de Metalul Buzau, scor 2-0, și s-a calificat in semifinalele Campionatului Județean U17. Fotbaliștii vasluieni au controlat meciul și și-au creat foarte multe ocazii…