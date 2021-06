Stiri pe aceeasi tema

- Protest spontan in cartierul Daroaia din Roșia Montana. Mocanița, micul trenuleț turistic al moților, a lovit doua mașini. Circumstanțele accidentului nu sunt foarte clare. Reprezentanții IPJ Alba au declarat ca in urma incidentului nu au existat victime. Polițiștii au inceput un dosar penal in rem…

- Județul Valcea este unul dintre cele mai grav afectate de ploile torențiale din ultimele doua zile. Zeci de gospodarii au fost inundate și mai multe familii sunt izolate, in localitațile din Valcea, unde au fost ploi torențiale și grindina. Au fost luate mașini de viitura, iar unele podețe au fost rupte.…

- Accidentul rutier a fost surprins de camera de bord a unui șofer. De vina este un singiur șofer care a venit cu viteza și a intrat violent intr-o mașina care staționa la semafor. Accidentul a scos la iveala ca atat șoferul vinovat cat și cel care aștepta regulamentar la semafor, erau bauți. Accidentul…

- Oamenii de știința avertizeaza ca Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ de pe Pamant, ar putea erupe. Mauna Loa ar putea fi reactivat de un vulcan invecinat, Kilaues. Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), o erupție a Mauna Loa nu este iminenta, insa au fost raportate…

- Portugalia a trecut la o noua faza de relaxare a restrictiilor și a deschis marile centre comerciale, care timp de mai multe luni au fost inchise. Ridicarea restricției a format cozi la intrarile in magazine, relateaza EFE. Oamenii au format cozi considerabile, dar au pastrat tot timpul distanțarea…

- Familia celebrului cantareț de muzica lautareasca susține ca Nelu Ploieșteanu (pe numele adevarat Ion Dumitrache) se vindecase de Covid-19. Oamenii vor sa il inmormanteze creștinește, iar totți cei care l-au iubit și cunoscut sa iși poata lua Ramas Bun! Drept urmare, rudele au cerut o retestare și efetuarea…

- Romanii au ieșit din nou in strada in București și in cateva orașe din țara, pentru a cincea seara consecutiv. Joi, la ora 19.00, cateva sute de bucureșteni se adunasera deja in Piața Universitații. Oamenii au spus ca nu-și mai doresc restricții și nici ca libertatea lor sa fie limitata in vreun fel.…

- Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri dimineata, din cauza unui protest spontan al sindicalistilor, care au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare, și au impiedicat pornirea la timp a trenurilor de pasageri. Conform Metrorex, desi afirma ca au o lista de revendicari, sindicalistii…