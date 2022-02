Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Noua Zeelanda a arestat joi peste 50 de protestatari antivaxeri, care au ieșit in strada, impotriva regulilor Covid. Aceștia au scandat in fața cladirii parlamentului in ultimele trei zile. Protestatari antivaxeri din Noua Zeelanda au fost arestați Inspirați de demonstrațiile de camioneți…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considera ca situația protestelor este scapata de sub control și a declarat situație de urgența in capitala Canadei. Protestele, care au inceput la Ottawa sambata, 29 ianuarie, s-au extins in alte orase mari canadiene in weekend, in timp ce zeci de camioane si protestatari…

- Primarul orașului Ottawa, Jim Watson, a declarat duminica stare de urgența pentru a face fața ocupației fara precedent a camionagiilor ce a închis de 10 zile o mare parte din centrul capitalei canadiene, transmite Reuters. "(Aceasta masura) reflecta pericolul grav și amenințarea la…

- Confruntat cu exasperarea populatiei locale care denunta amenintarile, hartuirea si poluarea fonica din cauza claxoanelor neincetate, seful politiei Peter Sloly a promis ca va ''pune capat acestei manifestatii ilegale si de un pericol inacceptabil'', fara a furniza insa un termen precis.Just a bunch…

- Canada anunta marti repatrierea familiilor diplomatilor aflati in post la Kiev, din cauza ”desfasurarii militare ruse” la frontiera ruso-ucraineana, dupa ce Statele Unite si Regatul Unit au luat masuri similare, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Am luat decizia de a retrage temporar copiii…

- Guvernul britanic, care detine presedintia rotativa a G7 (grupul principalelor sapte economii ale lumii), a anuntat duminica seara convocarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor sanatatii din tarile ce formeaza acest grup, pentru a discuta despre noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2,…

- Potrivit saptamanalului Wochenblick, Austria este pe un butoi de pulbere, iar Guvernul a intrat in panica pentru ca poliția și armata refuza sa controleze permisul de sanatate in numele „libertații și demnitații umane”, fapt pentru care ei se vor alatura unei ample demonstrații impotriva izolarii obligatorii…