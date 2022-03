VIDEO/ Protest la Melitopol pentru eliberarea primarului răpit de forţele ruse Mii de ucraineni au iesit sa protesteze in fata primariei orasului Melitopol (sudul Ucrainei), sambata, cerand eliberarea primarului Ivan Fedorov, rapit vineri de catre fortele ruse, conform CNN. Peste 2.000 de oameni s-au adunat in fata cladirii ocupate de trupele ruse cerand eliberarea oficialului. ”Libertate pentru primar” si ”Fedorov”, a scandat multimea, potrivit unui scurt […] The post VIDEO/ Protest la Melitopol pentru eliberarea primarului rapit de fortele ruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza, astazi, in Melitopol și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost rapit de soldații ruși, pe motiv ca a refuzat sa coopereze cu invadatorii. Rapirea lui Ivan Fedorov este o „crima impotriva democrației”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie…

- Mii de oameni protesteaza, sambata, in Melitopol și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost rapit de soldații ruși, pe motiv ca a refuzat sa coopereze cu invadatorii. Rapirea lui Ivan Fedorov este o „crima impotriva democrației”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

- Mii de ucraineni au iesit in strada sa protesteze cerand eliberarea primarului Ivan Fedorov, rapit vineri de catre fortele ruse, conform CNN. Protestul are loc in fata primariei orasului Melitopol (sudul Ucrainei). ”Libertate pentru primar” si ”Fedorov”, a scandat multimea, potrivit unui scurt videoclip…

- Mii de oameni protesteaza, sambata, in Melitopol și cer eliberarea primarului Ivan Fedorov, care a fost rapit de soldații ruși, pe motiv ca a refuzat sa coopereze cu invadatorii. Rapirea lui Ivan Fedorov este o „crima impotriva democrației”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

- Fortele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza Reuters, citata de Agerpres. „Personalul operational monitorizeaza situatia de la reactoarele centralei”, au informat pe social media autoritatile…

- Forțele ruse au intrat in districtul Obolon din Kiev, unde armata ucraineana se lupta in prezent cu ele, relateaza presa ucraineana. Ministerul Apararii al Ucrainei le cere locuitorilor sa nu paraseasca casa. Districtul este la aproximativ 9 km de centrul Kievului. Ministerul Apararii al Ucrainei a…

- Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. Dupa o noapte de bombardamente, vineri dimineața tancurile rusești au fost filmate pe strazile din centrul orașului. Este o noua lovitura grea pentru Ucraina, orașul Melitopol avand unul dintre cele mai mari aeroporturi din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, marți, o serie de decrete privind eliberarea din funcții a șase procurori cu grad de PICCJ. Decretele care prevad pensionarea procurorilor, sunt urmatoarele: Decret privind eliberarea din funcția de procuror cu grad profesional corespunzator Parchetului…