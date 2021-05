Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de oameni protesteaza, joi, in fața Palatului Parlamentului, nemulțumiți de restrictiile impuse pe parcursul starii de alerta. Tot astazi, judecatorii CCR sunt așteptați sa decida asupra legalitații starii de alerta, dupa ce au fost contestate masurile luate de Guvern. Protestatarii…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni dupa amiaza eliminarea unor restrictii, odata cu prelungirea starii de alerta, si introducerea unor noi criterii pentru participarea la evenimente publice. Hotararea de Guvern prin care este prelungita starea de alerta pentru o luna și totodata relaxarea…

- Atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfașura online inca 30 de zile dupa incetarea starii de alerta, potrivit Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a intrat in vigoare pe 2 mai. Pana acum, mijloacele de comunicare online puteau…

- Suporterii lui Dinamo au pregatit un moment unic la meciul cu Academica Clinceni, din ultima etapa a sezonului regulat. Au urmarit partida dintr-un balon ridicat deasupra stadionului, scrie GSP.ro Pandemia de coronavirus ține in continuare stadioanele inchise. Fanii lui Dinamo au gasit o soluție inedita…

- Zeci de persoane protesteaza, sambata, in fața Guvernului, impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Oamenii protesteaza impotriva restrictiilor impuse pe durata starii de alerta, a masurilor luate de catre autoritati si cer revenirea la viata normala de dinainte de pandemie. Cei mai mulți dintre…

- Duminica, 14 martie, a intrat in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Autoritațile au inasprit restricțiile. Deplasarea in afara locuinței este prelungita cu o ora. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, pe 10 martie, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…