- Administrația din comuna timișeana Uivar traiește in aceste zile vremuri tensionate. Viceprimarul liberal Augustin Fedriga a fost schimbat printr-o decizie a Consiliului Local, iar decizia a atras nemulțumirea partidului, dar și a unor cetațeni ai localitații. Aceștia s-au adunat in fața primariei și…

- Aproape 100 de persoane s-au mobilizat, vineri, la Uivar in fața Primariei dupa ce majoritatea din Consiliul Local a decis schimbarea viceprimarului PNL Augustin Federiga. Oamenii spun ca sunt revoltați și dezamagiți și au decis sa stranga semnaturi pentru menținerea in funcție a viceprimarului liberal…

- Luni, 14 februarie 2022, de Ziua Indragostiților la americani, primarul Dragoș Soare le-a propus consilierilor locali o investiție inedita: «pasarela cu lift» peste raul Ialomița pentru cetațenii din Bora! Iar consilierii locali nu au avut nimic impotriva... Toate drumurile duc la Bora Luni, 14 februarie…

- Consilierii USR PLUS din Florești au facut un intreg taraboi timp de cateva zile pe marginea bugetului local din comuna, iar la final s-a demonstrat ca nu au habar de legea finanțele publice locale și despre codul administrativ. Au incurcat lucrurile și s-au ales cu toate ”contestațiile” respinse.Aceștia…

- Partidul Social Democrat Sector 1 atrage atenția primarului Clotilde Armand și consilierilor locali USR, PMP și PNL ca CET Grivița este in pericol de a opri activitatea și deci furnizarea de agent termic catre cetațeni in plin sezon rece. „Din cauza costurilor enorme cu gazele naturale și…

- Locuitorii comunei Barsana din județul Maramureș primesc compostoare pentru gradina, transmite Rador. Acestea au distribuite cetațenilor incepand de joi, 6 ianuarie, pe baza carții de identitate prezentate de fiecare cetațean. Astfel, resturile alimentare din fiecare gospodarie sunt transformate in…

- V-au lucrat!!!! In timp ce Baia Mare este ingropata in gunoaie, consilierii pe care i-ati ales au aprobat dublarea taxei DE SALUBRIZARE. Astfel, din 2022 BAIMARENII VOR PLATI 14 LEI IN LOC DE 7 LEI, PENTRU COLECTAREA GUNOAIELOR ! Facem un calcul: 3 x 14 lei pe luna = 504 lei /an. Taxa trebuie achitata…

- GEST DE SOLIDARITATE CU CETAȚENII, Conducerea Primariei Targoviște și consilierii locali ai PSD, nu au stat in zona oficiala The post GEST DE SOLIDARITATE CU CETAȚENII, Conducerea Primariei Targoviște și consilierii locali ai PSD, nu au stat in zona oficiala, la manifestarile de 1 Decembrie, in SEMN…