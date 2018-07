Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 20:54 Peste 2.000 de persoane s-au adunat miercuri in Piata Victoriei pentru a protesta impotriva votului dat de Camera Deputatilor pe modificarile aduse Codului penal. Manifestantii au blocat traficul pe arterele principale care duc in Piata Victoriei, respectiv bd. Lascar…

- Votul pentru proiectul de lege privind modificarea Codului penal va fi dat miercuri de Camera Deputatilor, dupa ce initial fusese programat joi. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata Victoriei din Capitala de la ora 19.00, sub sloganul “Ziua Decisiva pentru Romania!…

- Peste 1.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal si a Guvernului. Manifestantii au scandat "Hotii, hotii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia, demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania, trezeste-te!". Protestatarii au afisat pancarte pe…

- Printre manifestanti se afla si scriitorul Mircea Cartarescu. In piata au sosit oameni din jurul 18.00, iar la momentul anuntarii sentintei in dosarul lui Liviu Dragnea acestia si-au manifestat bucuria. Piata este incercuita cu garduri, insa deocamdata sunt putini jandarmi in jurul…

- Mai multe persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde participa la o actiune de protest. Manifestantii sunt multumiti de sentinta primita de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Constanta. O tara intreaga este tinuta pe ghimpi de penalul Liviu Dragnea. PSD ul a ajuns afacerea…

- Cateva mii de oameni au protestat, miercuri, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale. UPDATE 2: Traficul a fost blocat si au avut loc incidente intre jandarmi si manifestanti, dupa ce o parte a acestora au rupt cordonul fortelor de ordine si s-au asezat pe asfalt. Doua persoane…

- Zeci de mii de oameni se afla astazi (sambata) in Piata Victoriei din Capitala, unde, la ora 20,00, a inceput mitingul organizat de Partidul Social Democrat "impotriva abuzurilor". Participantii la miting, imbracati cu bluze de culoare alba, flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene,…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…