Val de proteste, astazi, in fața sediului Guvernului. Sindicaliști de la CFR au cerut masuri urgente pentru domeniul feroviar, polițiștii și cadrele militare vor și ei creșterea veniturilor. In schimb, profesorii sunt revoltați pentru ca ar putea fi puși sa se testeze pe banii lor. Protestul, anunțat de confederatia Sindicala Nationala Meridian, in Piața Victoriei