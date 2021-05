VIDEO Protest în centrul Capitalei în prima zi de relaxare. Oamenii vor ridicarea stării de alertă Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne, Ministerul Sanatații, destinația finala fiind Piața Victoriei, […] The post VIDEO Protest in centrul Capitalei in prima zi de relaxare. Oamenii vor ridicarea starii de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

