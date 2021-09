​​VIDEO Protest împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare din Rusia, la apelul Partidului Comunist Peste 1.000 de persoane s-au adunat sâmbata în centrul Moscovei pentru a protesta împotriva rezultatelor alegerilor parlamentare de saptamâna trecuta, câstigate cu o larga majoritate de partidul de guvernamânt Rusia Unita, dar care au fost umbrite de acuzatii masive de frauda.



Mitingul a fost convocat de Partidul Comunist, care s-a clasat pe locul al doilea în urma partidului pro-Kremlin Rusia Unita în cursa pentru Duma de Stat, relateaza DPA, EFE și Agerpres.



Printre cererile parlamentarilor se numara renumararea voturilor exprimate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

