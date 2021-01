Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a inchis scolile si majoritatea magazinelor in decembrie, pentru a se stopa propagarea coronavirusului, iar țara este in lockdown pana la 9 februarie. Nemulțumiți, mii de oameni au ieșit in centru orașului Amsterdam pentru a protesta, noteaza News.ro . Protestatarii s-au strans in piata…

- Guvernul austriac a anuntat duminica prelungirea lockdown-ului impotriva COVID-19 pana la 8 februarie, avand ca scop ca dupa aceasta data sa relaxeze restrictiile, relateaza Reuters. Sectorul restaurantelor si cel al turismului nu se vor putea deschide in februarie, a adaugat executivul. Austria, tara…

- Ucraina a inchis vineri scolile, restaurantele si salile de sport, instaland un nou lockdown, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara cu 41 de milioane de locuitori, transmite Reuters. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie…

- Orasul Madrid se va inchide in perioada 4 - 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19 inainte de Craciun, informeaza Mediafax. Guvernul regional din Madrid va inchide granițele cu celelalte regiuni ale Spaniei intre 4 și 13 decembrie pentru a opri transmiterea Covid-19.

- Politia din Georgia a tras cu tunuri cu apa si cu gaze lacrimogene in sutele de demonstranti aflati duminica in fata Comisiei Electorale Centrale pentru a sustine apelul partidelor de opozitie pentru reluarea alegerilor parlamentare din 31 octombrie, despre care afirma ca au fost falsificate, transmite…

- Autoritațile din Grecia recurg la restricții dure și impun carantina totala in Salonic, al doilea cel mai mare oraș din țara. Vor fi interzise intrarile si iesirile din localitate, ca masura de stopare a raspandirii Covid-19.