VIDEO Protest imens în Minsk: Zeci de mii de persoane manifestează împotriva președintelui Lukașenko Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Minsk pentru a denunța realegerea președintelui Alexandr Lukașenko, care se confrunta de doua saptamâni cu o imensa mișcare de protest, potrivit ziariștilor AFP. Opoziția spune ca în piața Independenței sunt peste 100.000 de oameni.



Imagini LIVE din Minsk, transmise de presa de opoziție:







Cu drapele alb și roșu, mulțimea de oameni s-a adunat în piața Independenței și pe strazile din jur, strigând "Libertate!".



