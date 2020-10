Sute de persoane protesteaza, vineri, in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a-și arata nemulțumirile legate de faptul ca nu sunt lasați sa se inchine la moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, scrie BZI. Manifestația vine in contextul in care, azi, in iași au fost inregistrate 181 de noi cazuri de coronavirus.Aproape 400 de persoane protesteaza la aceasta ora in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Oamenii sunt nemulțumiți de masura luata de autoritați prin care le interzice sa se inchine la moaștele Sfinte Cuvioasei Parascheva.„Pelerinaj zilnic la metrou permis, pelerinaj la sfinți,…