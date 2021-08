VIDEO Protest cu mii de oameni la Berlin faţă de restricţiile din pandemie Mii de oameni au protestat, sâmbata, la Berlin, fata de strategia guvernului german în lupta cu coronavirusul si restrictiile din pandemie, relateaza dpa, potrivit News.ro.



Dupa ce mai multe manifestatii planificate de protestatari au fost interzise de autoritati în virtutea restrictiilor, o multime de manifestanti s-a strâns, sâmbata, iar oamenii au marsaluit pe strazi escortati de politisti. Fortele de ordine au folosit chiar si un elicopter pentru supraveghere.



Politia a interzis noua proteste. Patru dintre organizatorii manifestatiilor au cerut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat, sambata, la Berlin, fata de strategia guvernului german in lupta cu coronavirusul si restrictiile din pandemie, relateaza dpa, informeaza News.ro. Dupa ce mai multe manifestatii planificate de protestatari au fost interzise de autoritati in virtutea restrictiilor,…

- Politia din estul Germaniei a anuntat ca toti principalii suspecti cautati in legatura cu spectaculosul furt de bijuterii de la ''Muzeul comorilor'' din Dresda, in 2019, au fost prinsi, potrivit DPA. Fortele de ordine au arestat joi dimineata un barbat de 23 de ani intr-un apartament din Berlin,…

- Politia din estul Germaniei a anuntat ca toti principalii suspecti cautati in legatura cu spectaculosul furt de bijuterii de la ''Muzeul comorilor'' din Dresda, in 2019, au fost prinsi, potrivit DPA. Fortele de ordine au arestat joi dimineata un barbat de 23 de ani intr-un apartament din Berlin,…

- Poliția spaniola a arestat un cetațean britanic in varsta de 22 de ani, Joseph O'Connor, din motiv ca ar fi spart 130 de conturi de Twitter ale persoanelor vestite, cum ar fi Elon Musk, Barack Obama și Kanye West, scrie bbc.com .

- ​Patru persoane au fost retinute dupa ce Marcus Rashford, Bukayo Saka si Jadon Sancho au fost victime ale abuzurilor rasiste în mediul online dupa ce au ratat penaltiuri în finala Euro 2020, informeaza BBC.Seful politiei, Mark Roberts, a spus ca abuzul a fost cu adevarat <ticalos>:…

- Ziaristul turc Erk Acarer, care traiește in exil in Germania din 2017, a fost atacat in apartamentul sau din Berlin miercuri, 7 iulie, informeaza Bild . Poliția a confirmat incidentul, iar jurnalistul a dezvaluit pe o rețea de socializare ca se afla in spital, dupa ce a fost atacat cu cuțitul și lovit…

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, potrivit Reuters . Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au „incercat sa invadeze”…

- Politia din Italia a dezamorsat o bomba artizanala descoperita in masina unui politician local din Roma. Este un incident „foarte grav”, a spus primarul capitalei italiene, informeaza Digi24 . „O bomba a fost gasita in masina lui Marco Doria, presedintele grupului de lucru pentru reamenajarea parcurilor…