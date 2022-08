Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor protesteaza din nou, miercuri, in Piata Victoriei, membrii sindicatului nefiind de acord cu masura propusa prin proiectul de Ordonanta de Urgenta pus in dezbatere saptamana trecuta de ministrul Muncii, care prevede plata a numai o patrime din restanta salariala. „Nu […] The post VIDEO. Protest al sindicalistilor din penitenciare si Politie, in fata Guvernului. Cer sa fie platiți „așa cum prevede Legea” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…