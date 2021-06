Inspectorii Protecției Consumatorului au descins la popasul de la Dedulești, pe Dealul Negru și au verificat la milimetru spațiile in care se prepara celebri mici de la Dedulești. S-au descoperit nereguli grave motiv pentru care activitatea a fost temporar suspendata. Inspectorii Protecției Consumatorului au venit in control in urma mai multor reclamații venite din partea […] The post VIDEO Protecția Consumatorului “ataca” micii de la Dedulești. Activitatea a fost suspendata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .