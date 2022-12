VIDEO Propaganda rusească încearcă să îi sperie pe europeni de Crăciun: Frigul, bezna și hamsterul din supă Moscova profita de sarbatorile de la sfarsitul anului pentru a difuza un mesaj de propaganda antieuropean, printr-o publicitate difuzata de postul Russia Today (RT), potrivit careia europenii au petrecut 2021 in abundenta, in 2022 au facut sarbatorile in bezna, iar in 2023 vor fi constransi sa-si manance animalele de companie, relateaza BFMTV, relateaza News.ro. Acest clip promotional, difuzat pentru prima oara in Europa de catre jurnalistul Francis Scarr de la BBC Monitoring, se doreste un avertisment adresa cetatenilor europeni in privinta consecintelor energetice ale sustinerii Ucrainei de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

