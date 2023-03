Stiri pe aceeasi tema

- Avand statut de favorita conferit de locul 4 la finalul returului de campionat, Sportul Cioraști a fost eliminata la Homocea Finalul saptamanii trecute a fost al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei in fotbalul județean. Intrate direct in turul al doilea, primele trei clasate in campionat la finalul…

-  Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ieri ca lucrarile de reabilitare la drumul județean 205E Vidra – Vizantea Livezi – Campuri vor fi gata pana la finele acestui an. Anunțul a fost facut chiar pe șantierul mai sus menționat unde Catalin Toma a mers insoțit de vicepreședintele…

- Astazi, 15 Ianuarie, ora 15.03, am fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in afara localitații Calimanești a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari rezulta ca conducatorul auto a parasit partea carosabila, in timp ce se deplasa pe sensul de mers Adjud – Focsani și a…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 03-01-2023 ora 9 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 03-01-2023 ora 10:00 pana la : 03-01-2023 ora 12:00 In zona joasa a județului Vrancea , respectiv zona localitaților: Focșani, Adjud, Marașești, Panciu, Vulturu, Odobești,…

- Școala Gimnaziala Campuri a desfașurat și in acest an proiectul educațional caritabil „De Craciun, fii mai bun!”. Cadrele didactice și elevii s-au mobilizat, au strans alimente perisabile și bani, pe care le-au donat Centrului de Batrani Oreavu, comuna Gugești, și copiilor nevoiași din localitatea Campuri.…