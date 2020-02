Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta privind fondurile europene aprobate in sedinta de Executiv din 4 februarie si i-a cerut ministrului de resort, Marcel Bolos, sa vina cu alte solutii…

- Premierul Ludovic Orban i-a spus ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, ca a decis sa nu publice proiectele de OUG pe care le-a prezentat inaintea sedintei de Guvern, pentru ca reprezinta o tema prea delicata, din cauza paraciosilor care impiedica absorbtia fondurilor europene.

- Ordonantele de Urgenta adoptate, saptamana trecuta, cu o zi inainte de motiunea de cenzura, de catre Ministerul Fondurilor Europene, nu se vor mai publica in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, in prima sedinta a Guvernului intrimar, dupa demiterea prin motiune de cenzura, ca…

- Inca trei ordonante de urgenta, dintre cele 25 adoptate de Guvernul Orban in sedinta de martea trecuta, au fost publicate in Monitorul Oficial. Printre acestea, si ordonanta privind unele masuri urgente impotriva coronavirusului, dar si ordonanta care reglementeaza circulatia cu trotineta electrica.Vezi…

- Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate de guvernul demis Orban nu au fost publicate nici pana la aceasta ora in Monitorul Oficial, susține USR pe Facebook, precizand totodata ca cel mai probabil nici nu vor intra in vigoare avand in vedere ca nu au obținut avizul Consiliului Legislativ inainte…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate de Guvern marti, cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura, vor fi publicate in Monitorul Oficial, precizand ca au transmise spre avizare la Consiliul Economic si Social (CES) toate proiectele de OUG. "Noi am…

- Premierul demis strica toate ocurile facute ieri, atunci cand in spațiul public au aparut informații conform carora cele 25 de OUG-uri adoptate inaintea demiterii prin moțiune nu vor fi publicate in Monitorul Oficial. Ludovic Orban a afirmat, joi, ca cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința…

- Premierul Ludovic Orban a transmis ministrilor vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu mai accepta introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonante de urgenta care nu a fost discutata in prealabil cu el, spunand ca nu i se pare normal sa se trezeasca cu ordonante de care nu avea habar. Anuntul…